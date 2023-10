Exposition d’aquarelles en face du 6 bis rue des Hougues Montfarville, 9 décembre 2023, Montfarville.

Montfarville,Manche

Exposition gratuite d’Aquarelles réalisées par les membres de MontfarAquarelle, groupe de l’association Promotion Culturelle Montfarvillaise. Cours gratuits le jeudi de 10h à 12h dans cette salle de convivialité attenant au cabinet médical..

Samedi 2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-10 19:00:00. .

en face du 6 bis rue des Hougues

Montfarville 50760 Manche Normandie



Free exhibition of watercolors by members of MontfarAquarelle, a group of the association Promotion Culturelle Montfarvillaise. Free classes on Thursdays from 10 a.m. to 12 p.m. in this convivial room adjoining the doctor’s surgery.

Exposición gratuita de acuarelas de los miembros de MontfarAquarelle, grupo perteneciente a la asociación Promotion Culturelle Montfarvillaise. Clases gratuitas los jueves de 10:00 a 12:00 en esta acogedora sala contigua al consultorio médico.

Kostenlose Ausstellung von Aquarellen, die von den Mitgliedern von MontfarAquarelle, einer Gruppe des Vereins Promotion Culturelle Montfarvillaise, angefertigt wurden. Kostenlose Kurse donnerstags von 10:00 bis 12:00 Uhr in diesem geselligen Raum, der an die Arztpraxis angrenzt.

