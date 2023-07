Réunion publique En face du 12 rue de la Bienvenue Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Réunion publique En face du 12 rue de la Bienvenue Orléans, 18 juillet 2023, Orléans. Réunion publique Mardi 18 juillet, 18h30 En face du 12 rue de la Bienvenue gratuit, sans inscription Corine PARAYRE, Adjointe au Maire en charge des quartiers Nord, et Gauthier DABOUT, Conseiller délégué au secteur Acacias – Blossières – Murlins, vous convient à une réunion sur site, afin d’échanger sur la circulation de la rue de la Bienvenue, mardi 18 juillet 2023 à 18h30, en frace du 12 rue de la Bienvenue. En face du 12 rue de la Bienvenue 12 rue de la bienvenue orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

