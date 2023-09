Guinguette La Rebelle En face du 108, Bd Joffre, 17000 La Rochelle, La Rochelle (17) Guinguette La Rebelle En face du 108, Bd Joffre, 17000 La Rochelle, La Rochelle (17), 1 octobre 2023, . Guinguette La Rebelle Dimanche 1 octobre, 18h00 En face du 108, Bd Joffre, 17000 La Rochelle, La Rochelle (17) entrée gratuite La Guinguette de LA ROCHELLE renaît de ses cendres et s’appelle maintenant LA REBELLE ! Philomèle et Les Toqués du Tempo seront au Rendez-Vous pour animer les Dimanches Trad de 18h00 à 21h00 le 9 juilletle 23 juilletle 13 Aoûtle 20 Aoûtle 24 Septembrele 1er Octobre Comme les années précédentes, il y aura de quoi vous restaurer et vous désaltérer tout en passant un agréable moment, mais surtout danser sur un beau parquet ! Attention le lieu a changé ! c’est entre le pont Jean Moulin et la gare de La Rochelle source : événement Guinguette La Rebelle publié sur AgendaTrad En face du 108, Bd Joffre, 17000 La Rochelle, La Rochelle (17) En face du 108, Bd Joffre, 17000 La Rochelle, 17000 La Rochelle, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/43737 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

