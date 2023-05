KERMESSE DES ÉCOLES (en face des arènes), 23 juin 2023, Boujan-sur-Libron.

Boujan-sur-Libron,Hérault

Organisée par l’Association des Parents d’élèves.

Au programme : stands, jeux, tombola.

Buvette et restauration sur place..

2023-06-23 à 17:00:00 ; fin : 2023-06-23 . .

(en face des arènes)

Organized by the Parents Association.

On the program: stands, games, tombola.

Refreshments and food on the spot.

Organizado por la Asociación de Padres de Alumnos.

En el programa: puestos, juegos, tómbola.

Refrescos y comida in situ.

Organisiert von der Association des Parents d’élèves (Elternverein).

Auf dem Programm: Stände, Spiele, Tombola.

Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-05-22 par OT BEZIERS MEDITERRANEE