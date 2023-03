Fête du Pont : la Deûle à bicyclette ! En face de Mosaïc, le jardin des cultures et du Relais Nature du Parc de la Deûle Houplin-Ancoisne Catégories d’Évènement: Houplin-Ancoisne

Nord

Fête du Pont : la Deûle à bicyclette ! En face de Mosaïc, le jardin des cultures et du Relais Nature du Parc de la Deûle, 18 mai 2023, Houplin-Ancoisne. Fête du Pont : la Deûle à bicyclette ! Jeudi 18 mai, 14h00 En face de Mosaïc, le jardin des cultures et du Relais Nature du Parc de la Deûle Spectacle et animations gratuits – L’entrée des sites reste payante – Mosaïc : 6€ / réduit 4€ / tribu 17€ – Relais Nature : 3€ / réduit 2€ – D’une rive à l’autre : visite libre le même jour MOSAÏC + Relais Nature : 7 € / réduit 5 € / tribu 24 € Autour du pont qui les relie, découvrez un événement sur le thème de l’eau et du biclou ! Au programme : art de rue, spectacles, ateliers et jeux. Une belle occasion de voguer d’une rive à l’autre !

En face de Mosaïc et du Relais Nature. Ces vagues qui nous submergent – Transport Culturel Fluvial : 14h30 / 16h30 / 18h30, tout public, durée 35 min, art de rue

Rive droite, côté Mosaïc

Avec son personnage décalé et volontairement burlesque, embarquez à bord de ce bateau Zélandais et laissez-vous porter par ces vagues qui nous submergent, par l’eau qui nous berce, nous porte, par le va-et-vient, les rythmes permanents qui nous façonnent et nous entrainent. Découvrez le rôle de ces ondulantes sensations, ces respirations qui nous permettent d’avancer sans lâcher prise. Canaroscope – Circomédie : 14h / 15h30 / 17h30, à partir de 3 ans, durée 45 min, art de rue

Rive gauche, côté Relais Nature

L’esprit Steampunk est roi dans cette pêche aux canards décalée ! Pour les pêcher, il faut qu’ils tournent. Pour tourner, il faut pédaler ! Une fois les canards pêchés, choisissez votre cadeau : sculpture de ballons, numéro de magie, de jonglerie ou de clown. Bulles, fumée, défilé de canards : le « canarospcope » recèle de nombreuses surprises ! Les Facteurs d’Amour et d’eau fraîche – La Compagnie Ratibus : 15h15 / 16h15 / 17h15, tout public, durée 40 min, art de rue

En déambulation d’une rive à l’autre

Béatrice la factrice et Peter le facteur, deux joyeux lurons à vélo que tout le monde connaît, braveront tous les dangers pour vous faire parvenir la lettre qui vous est destinée ! Si vous êtes trop ému pour l’ouvrir, ils pourront vous la lire. Et si malheureusement vous n’avez pas de courrier, ils vous improviseront une lettre ou une chanson qui saura vous consoler… Cyclo-Bulles – Histoire de Fêtes : 15h – 19h, tout public, en continu, art de rue

En déambulation d’une rive à l’autre

Quel est donc ce drôle de pilote sur son vélo-remorque ? Observez-le et essayez de réaliser de gigantesques bulles de savon : attrapez-les, éclatez-les ou dansez dans ce tourbillon de bulles ! Déco Vélo – L’équipe Mosaïc : 14h – 18h, tout public, en continu, atelier

Rive droite, côté Mosaïc

En ce jour de fête, la petite reine se fait une beauté. Venez nous rendre visite à vélo et faite une halte pour décorer votre monture. Élégante, colorée, plutôt nature ou bling-bling…C’est à vous de décider ! Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles et animations. En face de Mosaïc, le jardin des cultures et du Relais Nature du Parc de la Deûle Stationnement – Parking du Parc de la Deûle, rue du Bon Blé – 59 263 Houplin-Ancoisne Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mosaic@lillemetropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 24 »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 22 »}, {« type »: « email », « value »: « relaisdeule@lillemetropole.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

