En face de l’immeuble d’en face L’Ancre des Mots Erquy, samedi 13 avril 2024.

En face de l’immeuble d’en face La rencontre improbable et follement drôle entre Sammy, un comédien pas vraiment bankable, et Daniel, un flic pas franchement commode. Samedi 13 avril, 20h30 L’Ancre des Mots Tarif 20€ – Réduit 15€

La rencontre improbable et follement drôle entre Sammy, un comédien pas vraiment bankable, et Daniel, un flic pas franchement commode. Daniel doit surveiller l’immeuble d’en face et compte sur la coopération de Sammy, malgré le peu d’aptitudes dont il fait preuve. La nuit va être longue, mouvementée, mais surtout hilarante.

Un conseil : n’habitez jamais en face de l’immeuble d’en face !

CRITIQUES PRESSE

“ Cette comédie est une réussite. Jacques Chambon a l’art de tisser des dialogues aux petits oignons pour ses comédiens.” – LE PROGRÈS

“ Un texte percutant, un jeu d’acteurs éblouissant, un rythme étourdissant.” – NOSTALGIE

” Cette comédie s’écoule à un rythme effréné, pour le plus grand plaisir des spectateurs.”- L’ÉCHO RÉPUBLICAIN

Cette pièce remplace la pièce « Piège pour un homme seul » initialement programmée. Les billets déjà achetés restent valables.

