Gratuit Découvrez l’architecture Art déco du centre-ville tourquennois puis participez à un atelier d’initiation à la linogravure (gravure sur gomme) en vous inspirant des motifs Art déco des façades. Réservé aux séniors. En face de l’Hôtel Ibis Rue d’Havré 59200 TOURCOING Tourcoing 59200 Nord Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-12T12:00:00+00:00 – 2023-05-17T15:00:00+00:00

