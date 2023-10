Marche pour le Téléthon & concours de belote amateurs (en face de la mairie) Montcaret, 12 novembre 2023, Montcaret.

Montcaret,Dordogne

14h : marche d’environ 10 kms avec une boucle de 5 kms ; participation : 3 euros ; rendez-vous devant la salle multi-activités ;

vente de pâtisseries ; 14h30 concours de belote amateur : 5 euros par joueur, pas de lots à gagner ; tombola : 1 euro..

2023-11-12 fin : 2023-11-12 . .

(en face de la mairie) Salle multi activités

Montcaret 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



2pm: 10km walk with a 5km loop; participation: 3 euros; meet in front of the multi-activity hall;

bake sale; 2.30pm amateur belote competition: 5 euros per player, no prizes to be won; tombola: 1 euro.

14.00 h: marcha de 10 km con un bucle de 5 km; participación: 3 euros; punto de encuentro frente a la sala multiactividades;

venta de pasteles; 14.30 h: concurso de belote amateur: 5 euros por jugador, sin premio; tómbola: 1 euro.

14:00 Uhr: Wanderung von ca. 10 km mit einer Schleife von 5 km; Teilnahme: 3 Euro; Treffpunkt vor dem Multiaktivitätsraum ;

verkauf von Gebäck; 14:30 Uhr Belote-Wettbewerb für Amateure: 5 Euro pro Spieler, keine Preise zu gewinnen; Tombola: 1 Euro.

Mise à jour le 2023-10-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides