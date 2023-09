Visite du Père-Noël En face de la mairie Auberville, 16 décembre 2023, Auberville.

Auberville,Calvados

Le Père Noël arrive à Auberville, et il ne vient pas les mains vides : de nombreuses surprises attendent les enfants ! Profitez aussi de crêpes et de gâteaux, et de vin chaud pour les plus grands !.

2023-12-16 15:00:00 fin : 2023-12-16 18:00:00. .

En face de la mairie

Auberville 14640 Calvados Normandie



Santa Claus is coming to Auberville, and he’s not coming empty-handed: lots of surprises await the children! Enjoy crêpes and cakes, and mulled wine for the grown-ups!

Papá Noel llega a Auberville, y no lo hace con las manos vacías: ¡hay muchas sorpresas para los niños! También habrá crepes, pasteles y vino caliente para los más mayores

Der Weihnachtsmann kommt nach Auberville, und er kommt nicht mit leeren Händen: Viele Überraschungen warten auf die Kinder! Genießen Sie auch Crêpes und Kuchen und Glühwein für die Großen!

Mise à jour le 2023-09-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité