Dax Tellement Noël : La soupe des chefs En face de la cathéédrale. Dax, 16 décembre 2023, Dax.

Dax,Landes

Sue le marché vente de soupes préparées par des Chefs de la région au profit des enfants malades e défavorisés..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 13:00:00. .

En face de la cathéédrale. Rue Saint Vincent

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



At the market, local chefs will be selling soups to benefit sick and underprivileged children.

En el mercado, los chefs locales venderán sopas a beneficio de niños enfermos y desfavorecidos.

Auf dem Markt werden Suppen verkauft, die von Köchen aus der Region zubereitet werden, um kranken und benachteiligten Kindern zu helfen.

