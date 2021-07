En éventail Atelier du Plateau, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 16 juillet 2021

de 18h à 19h

gratuit

Ce sont cinq artistes prêts à prendre tous les risques pour leur public. Des gars peu ordinaires, au look improbable, la jambe leste et le déhanchement ravageur. Ils vous embarquent dans une ambiance Broadway-sur-Marne, mêlant l’esthétique des grands cabarets américains, c’est « la French Camembert Touch » des Five Foot Fingers !

Dans leur show rocambolesque, ces 5 moustachus nourris de comédies musicales, de funk et de Buster Keaton, multiplient les gags, les acrobaties, les tours de magie et de jonglerie, avec une énergie naturelle et une légèreté désarmante. Des personnages décalés et burlesques qui font de leur mieux afin d’éviter le pire et surtout de déclencher les rires. Déjanté, iconoclaste, jubilatoire et bien mieux encore.

avec : Thomas Trichet, Cédric Granger, Boris Lafitte, Hervé Dez Martinez, Grégory Feurté, magie, cible humaine, cascade, danse, clown, sangles aériennes, claquettes, manipulation au chapeau, lancer de couteaux, corde, danse irlandaise, mât chinois

Un spectacle de la compagnie Five Foot Fingers – Régie générale : Grégory Feurté – Remerciements : Van Nguyen, Aurélie Jacob, Marion Depois, Philipe Ferreira, Benoit Turjman, Géraldine Kannamma

Soutiens : Les Arènes de Nanterre, Camas Artes

Vendredi 16 juillet – 18

Centre Paris Anim’ Clavel, 24bis, rue Clavel, 75019 Paris

Tout public

Gratuit, en accès libre



Atelier du Plateau angle des rues des Alouettes et du Plateau Paris 75019

7bis : Buttes Chaumont 11 : Jourdain



Contact :Atelier du Plateau 0142412822 http://www.atelierduplateau.org/accueil https://www.facebook.com/latelierduplateau 0142412822 reservation@atelierduplateau.org

Date complète :

2021-07-16T18:00:00+02:00_2021-07-16T19:00:00+02:00

