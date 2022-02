EN EUROPE ET AU-DELÀ – S’INFORMER, VOYAGER, S’ENGAGER POUR LA PLANÈTE Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy Meurthe-et-Moselle À l’occasion de la présidence française du Conseil de l’UE, CRISTEEL Europe Direct et Parcours le Monde – Grand Est organisent un événement d’information autour de la mobilité européenne et internationale des jeunes et de l’écocitoyenneté. Job, études, stage, volontariat. Viens découvrir comment partir à l’étranger et rencontrer des structures qui peuvent t’accompagner. Des témoignages inspirants seront aussi au rendez-vous ! Programme de l’événement : 14h00 : Accueil

14h30 : Conférence inspirante de Théo Curin : Découvre le parcours et l’engagement écologique de Théo Curin, nageur de l’extrême, chroniqueur TV/Radio et comédien.

15h30 : Stands : Études, Jobs/Stages, Volontariat : Rencontre des organismes avec qui tu pourras préparer ton séjour à l’étranger.

16h00 : Témoignages : Rends-toi dans notre “bibliothèque humaine” de 16h00 à 17h00 et viens écouter les récits de jeunes qui ont travaillé, étudié ou se sont engagés en Europe et à l’international.

18h00 : Débat : Prends la parole lors d’une rencontre avec Frans Timmermans, Vice-Président de la Commission européenne en charge du Pacte Vert, organisée par le Centre européen universitaire, avec la Ville de Nancy et la Métropole du Grand Nancy. +33 6 51 33 80 04 https://ge.parcourslemonde.org/evegravenement-9-mars-2022.html CRISTEEL Europe Direct et Parcours le Monde – Grand Est

