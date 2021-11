EN EL CAMINO MJC de Saint-Chamond, 5 avril 2022, Saint-Chamond.

EN EL CAMINO

MJC de Saint-Chamond, le mardi 5 avril 2022 à 18:00

Du Pérou à la Patagonie, du Brésil à Cuba, de l’hémisphère Sud à l’hémisphère Nord, des sommets des Andes à la Mer des Caraibes , des jungles sauvages aux déserts arides, ce film retrace l’aventure d’un voyageur solitaire à travers les plus beaux paysages de l’Amérique du Sud et de l’Amérique Centrale. La diversité de la faune et de la flore des 18 pays traversés, mais aussi la musique, la fête, les rencontres, et toutes les expériences et réflexions inhérentes à un tel périple…

4€ adh, 5€ ext

Film et conférence de Loïc CHETAIL (Document Terre)

MJC de Saint-Chamond 2a avenue de la libération Saint-Chamond Saint-Chamond Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-05T18:00:00 2022-04-05T21:00:00