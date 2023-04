En écho à Nuits sonores La Gaîté Lyrique, 13 mai 2023, Paris.

Le samedi 13 mai 2023

de 19h30 à 23h30

.Tout public. payant

Pour cette soirée festive dans la Grande salle de la Gaîté Lyrique, Bruxelles, Paris et Lyon se rencontrent : trois territoires connectés, trois performances audiovisuelles, trois coups de cœur du festival Nuits sonores.

Maoupa Mazzocchetti

Maoupa Mazzocchetti, artiste basé à Bruxelles, a marqué les dernières éditions du festival avec un live exigeant sur la scène Boiler Room à Nuits sonores Lyon en 2019, et une jam-session psychédélique à Nuits sonores Brussels en 2021, donnant lieu à une improvisation mémorable de quatre heures. Maoupa démontre encore une fois son immense palette artistique et propose, pour la première fois à Paris, son show A/V avec Hospice 1er, alias de Laurent Allard, artiste visuel spécialisé en natures mortes 2.0.

Zero Crossing Point

Zero Crossing Point proposait, en 2022, pour la première fois avec l’artiste visuel Adrien Bardet, un live visuel sur la scène 360° de Nuits sonores. Un live créé en résidence à l’Hexagone à Grenoble pour l’occasion, plongeant le public dans un monde 3D minimaliste et une ambiance sonore entre collages organiques, ambient, noise et sound-design déstructuré. Son album sur le label lyonnais Comic Sans Records est sans aucun doute un des meilleurs artefacts rhônalpins de ces dernières années.

Glitter55

Glitter55, désormais habituée du festival, y revient cette année en B2B exceptionnel avec Flore et Deena Abdelwahed, après avoir proposé l’année dernière un projet entre art visuel et danse. Elle est l’une des artistes les plus suivies par le festival et viendra à la Gaîté Lyrique présenter un DJ set A/V pensé pour l’occasion. Entre jungle, techno, bass music, expérimentation et tradition, l’univers de Glitter55 est conçu comme une exploration des territoires, allant de l’Afrique de l’Ouest à d’Afrique du Sud, avec la Gqom et plus encore.

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Paris

Métro -> 3 : Réaumur – Sébastopol (Paris) (155m) Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (130m) Vélib -> Square Emile – Chautemps (81.64m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://gaite-lyrique.net/evenement/ouverture-en-echo-a-nuits-sonores https://www.facebook.com/gaitelyrique https://www.facebook.com/gaitelyrique https://billetterie.gaite-lyrique.net/zero-crossing-point-maoupa-mazzocchetti-glitter55-concert-la-gaite-lyrique-paris-13-mai-2023-css5-gaitelyriquemob-pg101-ri9578691.html

La Gaîté Lyrique