Toulouse Halle aux Grains Haute-Garonne, Toulouse En direct sur Facebook et Youtube : Absolus romantiques Halle aux Grains Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

En direct sur Facebook et Youtube : Absolus romantiques Halle aux Grains, 6 mars 2021-6 mars 2021, Toulouse. En direct sur Facebook et Youtube : Absolus romantiques

Halle aux Grains, le samedi 6 mars à 18:00

**Ce concert, donné à huis clos, sera diffusé en direct sur la** **page[ Facebook](https://www.facebook.com/ONCToulouse) et la [chaîne YouTube de l’Orchestre National du Capitole](https://www.youtube.com/channel/UCaMYnkGAAxB7_ooo5Wkqn2Q)** **et disponible en streaming jusqu’au 19 avril.** **Une heure consacrée aux chefs-d’oeuvre du grand répertoire** Ancien assistant de Daniel Barenboim, [**Thomas Guggeis**](https://www.thomasguggeis.com/biografie) s’est formé auprès des meilleurs. C’est un véritable engouement que ce jeune chef allemand provoque sur les scènes internationales. Pour ses débuts auprès de l’ONCT, Guggeis s’empare de deux mythes ! Zarathoustra, le prophète sublimé par Strauss d’une part, le dialogue entre amour et mort du Tristan et Isolde de Wagner de l’autre. Fortes émotions en perspective… **Thomas Guggeis** / Direction **WAGNER**

_Tristan et Isolde, Prelude et Liebestod_ **STRAUSS**

_Ainsi parlait Zarathoustra, poème symphonique, OP. 30_ ![]() ### Plus d’infos [Site de l’ONCT](https://www.toulouse-metropole.fr/missions/culture/onct?oaq%5Buid%5D=45472589) ![]() ### Infos pratiques * Samedi 6 mars à 18h

* Ce concert est aussi diffusé en live sur la page [Facebook de la Mairie de Toulouse](https://www.facebook.com/Toulouse)

Accès gratuit

Culture Halle aux Grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-06T18:00:00 2021-03-06T18:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Halle aux Grains Adresse 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse