Théâtre Garonne, le jeudi 18 mars à 21:00

**Suite aux annonces gouvernementales, la rencontre aura lieu en direct depuis le théâtre Garonne.** #### **** #### Rencontre [**Dans le cadre de l’histoire à venir**](https://www.theatregaronne.com/evenements/2020-2021/l-histoire-a-venir-2021) Rencontre avec **Anaïs Comet** et **Carina Louart** animée par **Steve Hagimont**. **Steve Hagimont**, historien spécialiste de l’histoire environnementale du tourisme dans les Pyrénées, rencontre **Carina Louart** et **Anaïs Comet** qui présentent une opération innovante de valorisation du patrimoine thermal de notre région. La Région Occitanie Livre et Lecture ont en effet mutualisé leurs compétences et leurs ressources pour demander à huit auteur.rices, et illustrateurs.trices de créer des fictions et des images inédites en écho aux ressources patrimoniales. Leurs productions seront diffusées sous forme de feuilleton sur le réseau social Instagram durant le printemps 2021. ![]() ### Infos Pratiques * Jeudi 18 mars à 21h

* Lieu : En direct depuis le théâtre Garonne

Gratuit

