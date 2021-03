Issy-les-Moulineaux La Halle des Épinettes Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux En direct | Lecture-spectacle : Les scénarios vivants La Halle des Épinettes Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

En direct | Lecture-spectacle : Les scénarios vivants La Halle des Épinettes, 29 mars 2021-29 mars 2021, Issy-les-Moulineaux. En direct | Lecture-spectacle : Les scénarios vivants

le lundi 29 mars à La Halle des Épinettes

Dans le cadre de la manifestation nationale [La Fête du court métrage](http://www.lafeteducourt.com/) du 24 au 30 mars 2021, Issy-les-Moulineaux ville ambassadrice du festival acccueille à **la** **Halle des Épinettes** une lecture-spectacle organisée en partenariat avec l’association [Paris courts devant](http://www.courtsdevant.com/) : Lecture en direct de scénarios en présence des auteurs, lundi 29 mars 2021 à 17h, durée 2 heures, tout public à partir de 12 ans

——————————————————————————————————————————– ### Rendez-vous sur les pages Facebook de [Paris courts devant](https://www.facebook.com/courts.devant) et de la [Halle des Épinettes](https://www.facebook.com/halledesepinettes). 4 scénarios, des comédiens, des micros… une lecture-spectacle, c’est l’expérience très intime d’assister à la naissance du processus cinématographique, de rencontrer ses auteur.e.s, les comédien.ne.s qui l’incarnent… et de mesurer l’évolution du projet entre le scénario à tourner et le film achevé. **Paris courts devant** est un festival annuel dédié aux cinémas émergents courts et aux premiers longs métrages. L’association organisatrice fait partie des initiateurs de La Fête du court métrage et coordonne celle-ci pour Paris. [[https://www.youtube.com/watch?v=4aDMKTF-Y8Q&feature=youtu.be](https://www.youtube.com/watch?v=4aDMKTF-Y8Q&feature=youtu.be)](https://www.youtube.com/watch?v=4aDMKTF-Y8Q&feature=youtu.be) _La 5ème édition de la manifestation_ **_La Fête du court métrage_** _se déroule du mercredi 24 mars au mardi 30 mars 2021 partout en France, à l’international et en particulier à_ [_Issy-les-Moulineaux_](https://www.issy.com/) _qui en est ville ambassadrice, sous la coordination du_ [_CLAVIM_](https://www.clavim.asso.fr/)_._ _Pour explorer la Galaxie des courts métrages et ne rien perdre de ces événements ayant lieu à Issy et même chez vous, rendez-vous sur_ [_www.lafeteducourt.com_](http://www.lafeteducourt.com/) _!_

événement gratuit diffusé en ligne

Lecture de scénarios par des comédiens dans le cadre de la manifestation nationale La Fête du court métrage La Halle des Épinettes 45-47 rue de l’égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-29T17:00:00 2021-03-29T19:00:00;2021-03-29T20:30:00 2021-03-29T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu La Halle des Épinettes Adresse 45-47 rue de l'égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux