En direct de la Révolution, la Révolte Gronde



2022-07-14 – 2022-07-14

10 10 EUR Vous êtes incollable sur la Révolution ? Vous voulez revivre cette journée ? Rendez-vous le 14 juillet pour une visite théâtralisée épique !

L’équipe du château et ses médiateurs vous proposent de remonter le temps et de revivre cette journée du 14 juillet 1789 en compagnie des trois ordres de l’Ancien Régime : découvrez leur vision de cette révolte sans précédent et partez à la chasse aux Infox ! Serez-vous démêler le vrai du faux ?

chateau-de-bussy-rabutin@monuments-nationaux.fr +33 3 80 96 00 03 https://www.chateau-bussy-rabutin.fr/

