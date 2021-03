En direct | Ciné-club ★ Le cinéma différent avec Alexia La Halle des Épinettes, 13 mars 2021-13 mars 2021, Issy-les-Moulineaux.

À l’occasion des 50 ans du [Collectif Jeune Cinéma](http://www.cjcinema.org/), le ciné-club de la Halle des Épinettes vous donne rendez-vous pour sa première projection-rencontre en direct :

À la découverte d’un cinéma différent avec Alexia, programme de films courts suivi d’un échange, samedi 13 mars 2021 à 18h, durée 45 minutes, tout public à partir de 6 ans

### Rendez-vous sur la page Facebook de la [Halle des Épinettes](https://www.facebook.com/halledesepinettes).

Retrouvez **Alexia Stefanovic**, une des plus jeunes cinéastes du Collectif Jeune Cinéma, qui distribue également des films expérimentaux réalisés par des adultes. Elle vous présente sa propre sélection de films courts, issus du catalogue du CJC, autour du thème « **Nature et technologie** ».

### « Pourquoi ce thème me direz-vous ? Il m’est venu rapidement à l’esprit en visionnant quelques films du CJC… et parce qu’il reflète cette année qu’on pourrait dire révolutionnaire, car elle a remis en question notre rapport avec la nature, avec le réchauffement climatique qui bouleverse de plus en plus notre vie, et avec la technologie, avec l’arrivée de la 5G… »

Avec Judit Naranjo Ribó, du Pôle transmission du CJC, elle vous fera découvrir un cinéma hors-normes et surtout répondra à vos questions et commentaires.

_Le_ [_Collectif Jeune Cinéma_](http://www.cjcinema.org/)_, créé en 1971, est une structure de distribution et de diffusion des pratiques expérimentales de l’image et du film. Le catalogue du CJC compte à ce jour plus de 1650 films pour plus de 480 cinéastes._

_Parallèlement à son activité de distribution, le CJC organise chaque année le_ [_Festival des Cinémas Différents et Expérimentaux de Paris_](https://edition2020.cjcinema.org/)_, dont le_ [_CLAVIM_](https://www.clavim.asso.fr/) _est partenaire et accueille les séances ayant lieu à_ [_Issy-les-Moulineaux_](https://www.issy.com/)_._

événement gratuit diffusé en ligne

Projection suivie d’un échange en ligne avec Alexia Stefanovic, dès 6 ans

La Halle des Épinettes 45-47 rue de l’égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



