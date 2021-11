La baule avenue du marché 44500 La baule La baule, Loire-Atlantique En direct avec Sébastien Rogues avenue du marché 44500 La baule La baule Catégories d’évènement: La baule

Loire-Atlantique

En direct avec Sébastien Rogues avenue du marché 44500 La baule, 14 novembre 2021, La baule. En direct avec Sébastien Rogues

avenue du marché 44500 La baule, le dimanche 14 novembre à 10:00

En direct avec Sébastien Rogues, venez poser vos questions au skipper baulois. Retransmission en direct sur grand écran. En direct avec Sébastien Rogues, venez poser vos questions au skipper baulois. Retransmission en direct sur grand écran. avenue du marché 44500 La baule avenue du marché 44500 La baule La baule Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-14T10:00:00 2021-11-14T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: La baule, Loire-Atlantique Autres Lieu avenue du marché 44500 La baule Adresse avenue du marché 44500 La baule Ville La baule lieuville avenue du marché 44500 La baule La baule