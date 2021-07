En dessous, la forêt de Féda Wardak Ateliers Médicis, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Clichy-sous-Bois.

En dessous, la forêt de Féda Wardak

du jeudi 15 juillet au mardi 20 juillet à Ateliers Médicis

Un refuge ? Un observatoire ? Une expérimentation architecturale ? En 2020, une cabane est apparue dans la forêt régionale de Bondy. Ici, à quelques mètres et pourtant si loin de la ville, de ses chantiers incessants, Feda Wardak, Jean-Yves Phuong, Romain Rampillon, accompagnés d’enfants chercheurs, d’adolescents et de complices constructeurs, ont rêvé et élevé une œuvre scénographique monumentale. → Représentations les jeudi 15, vendredi 16, samedi 17 et lundi 19 et mardi 20 juillet à 21h30 avec un départ vers la forêt depuis les Ateliers Médicis à 21h, après les concerts de Mare Nostrum par les 400 coups (15 juillet), Al Baladi (16 juillet), Zamakan (17 juillet), Big Funk Brass Band (19 juillet) et Ladaniva (20 juillet).

Entrée libre, sur réservation

dans le cadre de l’opération mon été ma région

Ateliers Médicis 4 allée françoise nguyen Clichy-sous-Bois Seine-Saint-Denis



