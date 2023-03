En délire d’identités AU P’TIT MILHAUD, 3 mai 2023, PARIS.

En délire d’identités AU P’TIT MILHAUD. Un spectacle à la date du 2023-05-03 à 19:15 (2023-03-08 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

Juste un homme avec 7 facettes et 1 recherche. Et vous, combien ?Avec « En délire d’identités », Claudy Corvo propose une plongée dans la mosaïque qu’est l’identité humaine. Avec une mise en scène requérant un engagement émotionnel intense, le comédien donne à voir les différents visages d’une même personne ; toujours la même et pourtant toujours différente… Unique, singulière mais aussi plurielle… Sommes-nous capables de nous définir individuellement avec certitude ? Suis-je toujours moi-même ou parfois un autre ? Sommes-nous sûr de nous appartenir entièrement ?Sur quel chemin nous conduisent notre éducation, nos avis personnels sur le monde, nos sensibilités propres ?« En délire d’identités » nous invite à un voyage dans nos contrastes et dans le kaléidoscope de notre personnalité. Ainsi, chacune des facettes mises à jour, non sans humour, et dans une complicité avec le spectateur, tend à nous faire avancer sur le chemin de la connaissance de soi et des autres… et entrevoir peut-être aussi celui du bonheur…——————————————————————————–Auteur, metteur en scène, interprète : Claudy Corvo /Lumières : Enea Condemi dalle Vegre /Tout public (dès 7 ans) /Durée du spectacle : 1h00 En délire d’identités

Votre billet est ici

AU P’TIT MILHAUD PARIS 80, ALLÉE DARIUS MILHAUD Paris

Juste un homme avec 7 facettes et 1 recherche. Et vous, combien ?

Avec « En délire d’identités », Claudy Corvo propose une plongée dans la mosaïque qu’est l’identité humaine. Avec une mise en scène requérant un engagement émotionnel intense, le comédien donne à voir les différents visages d’une même personne ; toujours la même et pourtant toujours différente… Unique, singulière mais aussi plurielle…

Sommes-nous capables de nous définir individuellement avec certitude ? Suis-je toujours moi-même ou parfois un autre ? Sommes-nous sûr de nous appartenir entièrement ?

Sur quel chemin nous conduisent notre éducation, nos avis personnels sur le monde, nos sensibilités propres ?

« En délire d’identités » nous invite à un voyage dans nos contrastes et dans le kaléidoscope de notre personnalité. Ainsi, chacune des facettes mises à jour, non sans humour, et dans une complicité avec le spectateur, tend à nous faire avancer sur le chemin de la connaissance de soi et des autres… et entrevoir peut-être aussi celui du bonheur…

——————————————————————————–

Auteur, metteur en scène, interprète : Claudy Corvo /

Lumières : Enea Condemi dalle Vegre /

Tout public (dès 7 ans) /

Durée du spectacle : 1h00

.20.0 EUR20.0.

Votre billet est ici