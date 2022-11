En décembre dans l’atelier de la Fondation Taylor Fondation Taylor, 25 novembre 2022, Paris.

Du vendredi 25 novembre 2022 au samedi 17 décembre 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 12h00 à 19h00

. gratuit

La Fondation Taylor et l’association La Taille et le Crayon présentent l’exposition In Choro Bestarium dans l’atelier.

Dans l’Atelier de la Fondation Taylor aux 4e et 5e étages

Représenter l’animal, c’est pénétrer dans un antre magique, peuplé de vies cachées, paisibles, indifférentes, voire hostiles, inépuisables. L’exposition invite à s’interroger sur l’animal : qui est-il ? Quels sentiments, quelles émotions l’habitent ?

Les 19 artistes de l’exposition se sont lancés dans cette quête. Leurs gravures et dessins livrent une étrange ménagerie dans laquelle ils scrutent, décrivent, imaginent ou recréent les animaux, chacun à leur manière, avec fascination, envie et un seul objectif : chercher l’essence de l’animal dans le sillon creusé de la matière, dans la griffure du papier.

La Taille et le Crayon est une association (loi 1901) qui recense, expose et accompagne les artistes graveurs et dessinateurs, éclairant les multiples rapports qui unissent ces deux disciplines. La Fondation Taylor soutient La Taille et le Crayon depuis sa création, il y a 20 ans.

Commissaires d’exposition : Catherine Saltiel et Carlos Lopez

Invité d’honneur : Quentin Garel (dessin, sculpture, lithographie)

Avec François Cayol (dessin, gravure), Nelly Stetenfeld (gravure, eau-forte, aquatinte), Camille Pozzo di Borgo (gravure, pointe sèche), Sylvie Abelanet (gravure, estampe, gaufrage), Laurence Geo!roy (monotype, taille d’épargne), Estelle Vincent (dessin, pastels), Julie Salmon (gravure, taille d’épargne), Marie-Liesse Sztuka (gravure, eau-forte, aquatinte), Wenhui Li (lithographie, dessin, modelage), Benjamin Bondonneau (collage, estampe, dessin, technique mixte et musique), Claire Fanjul (dessin cosmographique sur boules de tilleul), Olivier Besson (dessin, gravure), Agnès Rosse (vidéo), Pascale Boillot (gravure, taille d’épargne, dessin à l’encre), Lionel Sabatté (dessin, technique mixte), Pierre Khazarian (gravure), Didier Hamey (dessin, gravure pointe sèche) et Sylvain Salomovitz (pour son livre collectif « bestiaire urbain » dessin).

Fondation Taylor 1 rue La Bruyère 75009 Paris

Contact : 01 48 74 85 24 contact@taylor.fr https://www.facebook.com/fondationtaylor https://www.facebook.com/fondationtaylor https://www.taylor.fr/

Fondation Taylor Quentin Garel – Octopus