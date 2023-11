En Décembre : célébrons la créativité locale, soutenons nos artistes! Comptoir PoP Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris En Décembre : célébrons la créativité locale, soutenons nos artistes! Comptoir PoP Paris, 16 décembre 2023, Paris. Du samedi 16 décembre 2023 au dimanche 17 décembre 2023 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Ce mois de décembre, nous sommes fiers de vous présenter une exposition exceptionnelle mettant en lumière une dizaine d’artistes locaux. De magnifiques visuels de chaque artiste orneront nos murs tout au long du mois, créant ainsi un véritable voyage visuel à travers différents univers. Mais les festivités ne s’arrêtent pas là ! Nous avons préparé un événement spécial « Le petit marché de l’image » les 16 et 17 décembre. Au cours de ces deux journées, nous transformerons notre espace en un véritable marché de l’image, avec des tables rondes de bistrot présentant les trésors artistiques de notre communauté d’artistes locaux. Une belle occasion de découvrir et acquérir des pièces uniques qui trouveront une place spéciale dans votre vie quotidienne ou celle de vos proches. Ce mois de décembre, célébrons la créativité locale, soutenons nos artistes ! Comptoir PoP 143 rue de Crimée 75019 Paris Contact : https://www.facebook.com/TendanceParis19 https://www.facebook.com/TendanceParis19 https://www.tendance19.fr/collect/description/360781-i-decembre-pour-les-artistes

Comptoir PoP
143 rue de Crimée
75019 Paris

