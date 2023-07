30 NUANCES DE NOIR(ES) En déambulation, départ Place de la République Le Mans, 23 septembre 2023, Le Mans.

30 NUANCES DE NOIR(ES) Samedi 23 septembre, 16h00 En déambulation, départ Place de la République

Trente femmes noires, flamboyantes et puissantes, danseront, chanteront et paraderont au son de leurs grosses caisses, de leurs trompettes et de leurs saxophones à travers les rues du Mans qui ressemblera plus à la Nouvelle-Orléans ou à Los Angeles qu’à Nantes ou à la Roche-sur-Yon…

En déambulation, départ Place de la République Place de la République, 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 50 21 50 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@quinconces-espal.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T16:00:00+02:00 – 2023-09-23T16:55:00+02:00

2023-09-23T16:00:00+02:00 – 2023-09-23T16:55:00+02:00

30 NUANCES DE NOIR(ES) DANSE

SEKA