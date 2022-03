En couple ! Marseille 15e Arrondissement, 26 mars 2022, Marseille 15e Arrondissement.

En couple ! Théâtre de la Gare 17 Avenue De Roquefavour Marseille 15e Arrondissement

2022-03-26 – 2022-03-26 Théâtre de la Gare 17 Avenue De Roquefavour

Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

16.5 16.5 “Nous sommes un couple parfait ! Enfin, sur les réseaux sociaux…”



Avez-vous déjà croisé le couple parfait ? Ces deux âmes soeurs qui s’accordent une confiance totale, les connaissez-vous ? Les avez-vous déjà rencontrés ? Ben… Eux non plus !



Après avoir été sélectionné à l’émission “Mariés au premier regard”, Caroline et Valentin sont en couple et pour eux c’est un véritable carnage !

Une multitude de sketches sur un couple comme les autres…ou pas.



Marjorie Falusi, Romain Brethau

Une multitude de sketches sur un couple comme les autres… ou pas.

https://www.theatredelagare.com/

“Nous sommes un couple parfait ! Enfin, sur les réseaux sociaux…”



Avez-vous déjà croisé le couple parfait ? Ces deux âmes soeurs qui s’accordent une confiance totale, les connaissez-vous ? Les avez-vous déjà rencontrés ? Ben… Eux non plus !



Après avoir été sélectionné à l’émission “Mariés au premier regard”, Caroline et Valentin sont en couple et pour eux c’est un véritable carnage !

Une multitude de sketches sur un couple comme les autres…ou pas.



Marjorie Falusi, Romain Brethau

Théâtre de la Gare 17 Avenue De Roquefavour Marseille 15e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-01-20 par