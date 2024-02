En coulisses d’un orchestre symphonique : la partielle Académie du Climat Paris, dimanche 11 février 2024.

Le dimanche 11 février 2024

de 14h00 à 16h00

.Tout public. gratuit

Venez assister à ce temps d’affinage d’une œuvre classique et comprenez plus concrètement le rôle du chef d’orchestre.

Comment entendre plus précisément ce qu’il se passe au sein de l’orchestre qui prépare ses futurs concerts ?

La partielle, ou le travail par groupe d’instruments, permet de décortiquer la partition avec le chef d’orchestre, en effectif (très) réduit : justesse, intention, coup d’archets, émotions…

Au programme :

La rencontre commence avec 15 minutes de présentation de l’association, de l’Orchestre du Nouveau Monde et du principe de la partielle.

Ensuite, 1h15 de répétition : vous serez immergés dans la répétition qui se déroulera comme si l’orchestre était seul dans la pièce.

Enfin, pendant les 30 dernières minutes, vous pourrez échanger librement avec les musicien·ne·s et l’équipe de l’association.

L’accès à l’évènement se fait sur réservation dans la limite de 100 places.

Qui sommes-nous ?

Né il y a quelques années d’un besoin unanime de donner du sens à la pratique musicale, l’Orchestre du Nouveau Monde est le premier orchestre engagé pour la justice sociale et climatique en France. Constitué en association depuis Janvier 2022, l’orchestre rassemble une centaine de jeunes en fin d’études de Conservatoires Régionaux ou Nationaux.

Notre mission : sensibiliser un large public grâce à la musique.

L’Orchestre du Nouveau Monde propose ainsi une nouvelle forme de discours militant où l’art est la caisse de résonance d’un message engagé. À travers diverses performances (concerts, interventions en milieu scolaire, conférences, vidéos de sensibilisation, action militante etc.), l’orchestre souhaite déclencher des réflexions, inciter à passer à l’action et participer à la constitution d’un mouvement commun d’espoir et d’ambition.

Site web : orchestredunouveaumonde.fr

Instagram : @orchestre_du_nouveau_monde

La saison 2023/2024

La nouveauté de la saison 2023/2024 sera un travail approfondi autour du son de l’orchestre. Notre résidence au sein de l’Académie du Climat est une opportunité d’expérimenter la précision des orchestres permanents tout en restant en mouvement pour se réinventer !



“La Musique est faite des bruits de la nature et des soupirs de l’âme.”

Le programme musical des sessions “Hiver” et “Printemps” s’articule autour de deux thèmes : la représentation de la nature et des grands espaces dans la musique romantique et la célébration du répertoire des compositrices.

Au 19e siècle, les compositeurs et les compositrices s’éloignent de la musique descriptive, et de l’esthétique rationnelle pour aller vers une représentation plus subjective, plus intime et humble de la nature. Nous souhaitons mettre à l’honneur la contemplation des grands espaces et l’humilité face à ce qui nous dépasse (A. Dvorak, B. Smetana). L’association milite pour la représentation des femmes dans les programmes de musique classique et pour faire découvrir des femmes de talent. Nous souhaitons célébrer durant toute la saison le répertoire des compositrices dans sa pluralité pour partager sa richesse : symphonies, pièces concertantes, musique de chambre instrumentale et vocale.

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

Contact : https://www.academieduclimat.paris/evenements/en-coulisses-dun-orchestre-symphonique-la-partielle/

. mains de chef d’orchestre