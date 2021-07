Magny-les-Hameaux Musée national de Port-Royal des Champs Magny-les-Hameaux, Yvelines En couleurs Musée national de Port-Royal des Champs Magny-les-Hameaux Catégories d’évènement: Magny-les-Hameaux

Yvelines

En couleurs Musée national de Port-Royal des Champs, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Magny-les-Hameaux. En couleurs

Musée national de Port-Royal des Champs, le dimanche 18 juillet à 17:00

Sur les branches d’un arbre sont accrochées des couleurs. De l’arbre, la musique s’échappe et au lointain apparaît la danseuse… « **En couleurs** » propose une performance haute en sensorialité où danse, musique et peinture jouent et composent ensemble un moment suspendu. Par la Cie Sous le sabot d’un cheval Performance pour un arbre, un artiste chorégraphique, un musicien et les couleurs primaires. Tout public à partir d’un an. Musée national de Port-Royal des Champs Chemin des Granges 78114 Magny-les-Hameaux Magny-les-Hameaux Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-18T17:00:00 2021-07-18T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Magny-les-Hameaux, Yvelines Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée national de Port-Royal des Champs Adresse Chemin des Granges 78114 Magny-les-Hameaux Ville Magny-les-Hameaux lieuville Musée national de Port-Royal des Champs Magny-les-Hameaux