La Place présente En corps !, une semaine de spectacles et de workshops consacrés à la création chorégraphique. Pour cette première édition, les danseurs des compagnies VF, Bandidas et Jessica Noita, auront carte blanche pour présenter leurs spectacles respectifs et animer une série de workshops en danse hip-hop. CIE BANDIDAS Jeudi 24/06 de 18h à 19h30 : Workshop HOUSE tout public avec Jihene Grey Vendredi 25/06 de 18h à 19h30 : Workshop WAACKING tout public avec Tine Samedi 26/06 de 10h à 11h30 : Workshop ENFANTS pour les 6-10 ans avec Magali Duclos et Rebecca Rheny Samedi 26/06 de 11h30 à 13h : Workshop PARENTS-ENFANTS pour les 6-14 ans avec Magali Duclos et Rebecca Rheny Samedi 26/06 de 14h à 17h : Workshop POP niveau intermédiaires et avancés avec Cintia Golitin et Sacha Negrevergne CIE VF Du lundi 21 juin au mercredi 23 juin, de 18h à 21h : Atelier de 3 jours pour reconstruire les dispositifs scéniques du spectacle et visualiser les formes du son. Au programme : apprentissage de la danse avec un instrument de musique des plus surprenants ! Découverte de la cymatique, construction d’un ThereminUS, et atelier chorégraphique avec le theremini MOOG. Animations -> Atelier / Cours La Place Forum des halles – La Canopée Paris 75001

4 : Les Halles (118m) 4 : Étienne Marcel (156m)

Laetitia Devaux – photo BSMK

