Bibliothèque intercommunale Diane-de-Poitiers, le vendredi 15 avril à 15:00

En-corps Vivant – Bidiefono Delavallet Entre performances dansées, échange avec le public et exposition… Passez un moment en compagnie de deux artistes renommés : Prisca Munkeni alias La Furie et Delavallet Bidiéfono. Entre performances dansées, échange avec le public et exposition… Passez un moment en compagnie de deux artistes renommés : Prisca Munkeni alias La Furie et Delavallet Bidiéfono. Bibliothèque intercommunale Diane-de-Poitiers 4 rue Sainte-Croix, Étampes Étampes Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T15:00:00 2022-04-15T16:00:00

