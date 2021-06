Paris La Place Paris En corps ! Spectacles « Cabine d’essayage » et « Un Quart Né » La Place Paris Catégorie d’évènement: Paris

En corps ! Spectacles « Cabine d’essayage » et « Un Quart Né » La Place, 28 juin 2021-28 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le lundi 28 juin 2021

de 19h30 à 22h

payant

La Place et le Forum des Images présentent les spectacles de danse « Cabine d’essayage » et « Un Quart Né », de Jessica Noita et Bandidas. Une soirée organisée dans le cadre de la semaine En corps !, dédiée à la création chorégraphique en danse hip-hop. Pour cette première édition de sa semaine dédiée à la création chorégraphique En corps !, La Place a invité les danseurs des compagnies VF, Bandidas et Jessica Noita, à présenter leurs spectacles respectifs et animer une série de workshops en danse hip-hop. Lors d’une soirée spéciale en partenariat avec le Forum des Images le 28 juin, les compagnies Jessica Noita et Bandidas présenteront leurs créations chorégraphiques Cabine d’essayage et Un Quart Né. Entre danse africaine, popping et danse contemporaine, Jessica Noita entraînera le public dans le monde intérieur d’une femme en proie aux questionnements existentiels dans son solo Cabine d’essayage. Puis les danseuses de la compagnie Bandidas exploreront la thématique de la réappropriation du corps avec leur création Un Quart Né. Chorégraphié par Cintia Golitin, ce spectacle s’attachera à déconstruire les mouvements réflexes, conditionnés, pour laisser place au freestyle propre à la danse hip-hop. Spectacles -> Danse La Place Forum des halles – La Canopée Paris 75001

