En Corps ! La semaine chorégraphique – édition #2 La Place, 6 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le lundi 6 décembre 2021

de 19h30 à 22h

Le jeudi 9 décembre 2021

de 19h30 à 22h

Le vendredi 10 décembre 2021

de 19h30 à 22h

payant

En Corps ! revient pour une deuxième édition, du 6 au 11 décembre 2021 avec les compagnies Antoinette Gomis, NoMaD de Mehdi Slimani, et Vivons de Smaïl Kanouté. Entre devoir de mémoire, parcours migratoire, et écho au mouvement Black Lives Matter, les trois compagnies délivreront des messages puissants lors de ce temps fort dédié à la danse.

Les Ombres, par la compagnie Antoinette Gomis

Au Forum des Images le lundi 6 décembre à 19h30

Danseuse, chorégraphe, actrice, modèle, Antoinette Gomis est une des références de la scène street dance française. Elle a été choisie comme Artiste Associée par La Place pour la saison 2021-2022. Accompagnée par les danseurs de sa compagnie, elle racontera dans Les Ombres le périple effectué d’Afrique jusqu’en occident par des hommes et des femmes qui décident de tout quitter pour poursuivre leur rêve d’une vie meilleure.

BILLETTERIE



Les Disparus, par la compagnie NoMad, de Mehdi Slimani

À la MPAA Saint Germain le jeudi 9 décembre à 19h30

Dans cette création chorégraphique, le danseur et chorégraphe Mehdi Slimani donne à voir un morceau d’Histoire oublié, sous une forme originale, dansée, et vivante. Avec Les Disparus, il rend hommage aux algériens tués lors de la répression d’une manifestation en 1961. Loin des partis pris ou positions revanchardes, c’est plein de fraîcheur, d’humour et d’émotion que le chorégraphe se lance dans ce travail de mémoire et aborde par son esthétique la nécessité de se souvenir. Spectacle en coproduction avec La Place et la Ville de Cergy-Visages du Monde.

BILLETTERIE



Never 21, par la compagnie Vivons, de Smaïl Kanouté

À La Place le vendredi 10 décembre à 19h30

En écho au hashtag #Never21 conçu par le mouvement Black Lives Matter, Smail Kanouté rend hommage aux jeunes victimes des armes à feu des quartiers pauvres et discriminés de New York, Rio ou Johannesburg qui décèdent avant l’âge de 21 ans. Dans une atmosphère urbaine teintée de chamanisme, trois danseurs ressuscitent les mots/maux des victimes et de leurs familles.

BILLETTERIE

Spectacles -> Danse

La Place Forum des halles – La Canopée Paris 75001

4 : Les Halles (118m) 4 : Étienne Marcel (156m)



Contact : La Place contact@laplace-paris.com https://laplace-paris.com/ https://www.facebook.com/LaPlaceHiphop/ https://twitter.com/LaPlaceHipHop?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor contact@laplace-paris.com

Spectacles -> Danse Étudiants;Urbain;Ados;Musique

Date complète :

2021-12-06T19:30:00+01:00_2021-12-06T22:00:00+01:00;2021-12-09T19:30:00+01:00_2021-12-09T22:00:00+01:00;2021-12-10T19:30:00+01:00_2021-12-10T22:00:00+01:00

© Ryce