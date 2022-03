EN CORPS Espace culturel Robert-Doisneau, 20 avril 2022, Meudon.

EN CORPS

du mercredi 20 avril au mardi 26 avril à Espace culturel Robert-Doisneau

Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Un jour, elle se blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée et elle va devoir apprendre à se réparer. Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et des expériences, des déceptions et des espoirs, Elise va se rapprocher d’une compagnie de danse contemporaine.

comedie dramatique de cedric klapisch avec marion barbeau… France – 2022 – 2h

Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt



2022-04-20T17:00:00 2022-04-20T19:00:00;2022-04-23T20:30:00 2022-04-23T22:30:00;2022-04-26T17:00:00 2022-04-26T19:00:00