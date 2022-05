En Corps ! Édition 3 Spéciale Les GAMAL La Place centre culturel Hip Hop, 18 juin 2022, Paris.

Le samedi 18 juin 2022

de 19h30 à 21h30

. payant À partir de 15€. Détails sur le lien de billetterie DICE.

En Corps !, l’événement de La Place consacré à la création chorégraphique, est de retour pour une troisième édition. En juin, La Place a le plaisir de mettre en lumière le duo Les GAMAL avec un workshop et leur spectacle “Flux Sanguins – Le pouvoir de la Fraternité”, qu’elle coproduit.

Pour cette troisième édition de En Corps !, La Place reçoit Les GAMAL à deux reprises : le jeudi 16 juin pour un workshop mené par le duo, et le samedi 18 juin pour une représentation de “Flux Sanguins – Le pouvoir de la Fraternité” à La Place.

Les GAMAL : le duo formé par Loïck et Emerick

Jeunes chorégraphes et danseurs, originaires de la Guadeloupe et de la Martinique, Loïck et Emerick GENE sont des frères jumeaux qui forment le duo hip-hop “Les GAMAL”.

Occupant le devant de la scène des compétitions hip-hop nationales et internationales depuis 2016, les jumeaux ont à leur actif, plus d’une trentaine de victoires. Ils sont devenus, en 2018, le premier groupe français à remporter un titre lors du championnat du monde World Of Dance (WOD Championship) qui existe depuis 2015.

Considéré comme l’un des meilleurs duos en France dans le monde de la danse urbaine, ils ont pris, depuis 2018, le chemin de la création chorégraphique en basant leur travail sur ce leitmotiv qui anime leur passion depuis le début : « Faire que leur danse et leur corps ne soient que musique ! ».

Flux Sanguins – Le pouvoir de la fraternité, par Les GAMAL

“Flux Sanguins – Le Pouvoir de la Fraternité” raconte l’identité gémellaire des deux frères qui forment le duo Les GAMAL. Un ADN chorégraphique fort que Loïck et Emerick exposent dans leur toute première création.

Dans cette pièce, qu’ils aiment appeler non pas un spectacle, mais un « crea’show », performance mêlant virtuosité technique et écriture chorégraphique, Les GAMAL nous invitent à un voyage qui se meut au cœur d’un flux d’énergie. Ils y dévoilent une fraternité devenue le socle de leur identité artistique : la convergence de leurs pensées, l’apposition et la complémentarité de leurs sensibilités, de leur personnalité propre.

Première partie : “Le Kube de Pandore”, par GokuKepler

Triple champion du monde de danse Electro, solo et en groupe, GokuKepler s’inspire de la danse contemporaine pour apporter à son style une richesse de mouvements et une dimension lui permettant d’exprimer à travers le corps ce qui lui tient à cœur.

Dans son solo, l’artiste nous fera rentrer dans son univers cérébral, un vaste réseau de connexions où se mêlent en permanence différentes pensées, réalités, émotions.

Les GAMAL auront le plaisir d’animer un workshop “Hip Hop GAMAL’ Styl”, le jeudi 16 juin de 19h30 à 21h30 à La Place.

La Place centre culturel Hip Hop 10 passage de la Canopée 75001 Paris

Audran Sarzier