EN CORPS Centre d’art et de Culture, 21 avril 2022, Meudon. EN CORPS

Centre d’art et de Culture, le jeudi 21 avril à 16:30

Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Un jour, elle se blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée et elle va devoir apprendre à se réparer. Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et des expériences, des déceptions et des espoirs, Elise va se rapprocher d’une compagnie de danse contemporaine. comedie dramatique de cedric klapisch avec marion barbeau… France – 2022 – 2h Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

2022-04-21T16:30:00 2022-04-21T18:30:00

