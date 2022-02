En corps Brique Rouge, 27 avril 2022, Toulouse.

En corps

Brique Rouge, le mercredi 27 avril à 17:30

Danse, Théâtre d’objet ———————- **Cie L’ailleurs des possibles** **Dans le cadre des journées _[l’Art et](https://api-culture.toulouse.fr/web/cultures/centres-culturels/annuaire#/event/44742/L’Art%20en%20éveil?_k=c3cuqn) [éveil](https://api-culture.toulouse.fr/web/cultures/centres-culturels/annuaire#/event/44742/L’Art%20en%20éveil?_k=c3cuqn)_** Spectacle fantaisiste, ludique et sensible qui questionne le droit à la bizarrerie et au bonheur. De sa genèse familiale décapante à sa vie d’adulte farfelue, Sacha, nous fait voyager, au détour de la poésie des ombres de son enfance et de son imaginaire. Cette ode à la singularité se joue en mots, en objet et en corps, pour être heureux simplement comme on est/naît ! **De & par** Alexandra Karsenty En lien avec le spectacle ————————- Ateliers danse tes émotions proposés par l’artiste. Espaces « les petits créatifs » et « mes premières lectures » : en continu de 8h30 à 19h. Proposé par la Médiathèque Empalot et le Centre social d’Empalot.

Tarif D

Culture

Brique Rouge 9 Rue Maria Mombiola, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-27T17:30:00 2022-04-27T23:59:00