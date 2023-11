En Corps #6 : Paradox-Sal Célébration La Place Paris, 5 décembre 2023, Paris.

Du mardi 05 décembre 2023 au dimanche 10 décembre 2023 :

Pour cette sixième édition du festival de danse En Corps !, La Place présente « Paradox-Sal Célébration » : une semaine d’événements pour célèbrer les 10 ans de la compagnie.

Paradox-Sal est un groupe de danse exclusivement féminin créé en 2012 par Ousmane Sy. La singularité du groupe s’explique par le mélange des différents styles pratiqués par les danseuses tels que le lock, le pop, la dancehall, le hip hop, etc. Un concentré d’énergie uni par un langage commun, la house dance à l’image du concept All4House « One music for every dance one house for every culture ». La Place est fière de célébrer les 10 ans de cette compagnie mythique à travers cette sixième édition du festival En Corps ! .

Au programme de cette édition spéciale à La Place :

– Spectacle « 10 ans déjà » au Théâtre Paris-Villette les 8 et 9 décembre : billetterie

– Exposition rétrospective des 12 ans à partir du 5 décembre : gratuit

– Conférence dansée le 7/12 : billetterie

– Workshops de danse Paradox-Sal Sessions le 9/12 : billetterie

– Battle All 4 House le dimanche 10/12 : billetterie

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

© Aurélie Chantelly Paradox-Sal