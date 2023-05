En Corps #5 : Workshops par Boppin André La Place Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris En Corps #5 : Workshops par Boppin André La Place, 13 juin 2023, Paris. Du mardi 13 juin 2023 au vendredi 16 juin 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 17h00 à 19h00

.Tout public. payant

Dans le cadre du festival « En Corps ! #5 », consacré à la danse et à la création chorégraphique, La Place, Bot’s Kingdom et Garde Robe invitent Popin André pour animer des workshops autour de la découverte de l’animation. Les 4 workshops se tiendront du 13 au 16 juin de 17h à 19h Boppin Andre, Boppin Andre, est un poplocker de Los Angeles. Il est le créateur de la street danse connue sous le nom de “animation”. Son style de danse unique est sûr de vous faire groover et de vous captiver avec ses mouvements fluides. Rencontrez et venez perfectionner votre flow avec cette semaine de workshop! La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris Contact : https://my.weezevent.com/workshop-avec-boopin-andre

