En Construction Théâtre Darius Milhaud, 19 mai 2023, Paris. Le vendredi 07 juillet 2023

de 21h15 à 22h25

Du vendredi 16 juin 2023 au vendredi 30 juin 2023 :

vendredi

de 19h15 à 20h25

Du vendredi 19 mai 2023 au vendredi 02 juin 2023 :

vendredi

de 21h15 à 22h25

Tout public. A partir de 9 ans. payant Tarif plein : 18€ Tarif habitants du 19ème & séniors (dès 60 ans) : 14€* Tarif réduit : 12€* (demandeurs d'emploi, minimas sociaux, Carte handicap, intermittents du spectacle, étudiant, moins de 26 ans, partenaires, groupe min 10 personnes & CE) Moins de 12 ans : 9€* *Réduction valable sur présentation du justificatif requis au guichet du théâtre En Construction, plus les années passent, plus c'est le chantier ! La vie de José, le Frantugais, est un chantier permanent. Il rêvait d'Hollywood, il a joué à Saint-Symphorien-sous-Chomérac. Il rêvait d'une princesse, il a rencontré une végétarienne-libérée-délivrée. Il rêvait de changer le monde, il va devoir d'abord changer des couches. Bref, c'est le » bourdel » ! Avec son premier one-man-show « Ola ! », José Cruz a réuni plus de 60 mille spectateurs à travers toute la France, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg et le Portugal. Sa vidéo « La Trottinette Portugaise » a fait le buzz sur Internet avec plus de 20 millions de vues. Avec « En Construction », sur scène, il mélange personnages et stand-up pour vous raconter sa vie mais aussi la vôtre… Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris Contact : 0142019226

