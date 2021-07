En Confiance à La Ciotat, The Super Cool Week ! La Ciotat, 18 septembre 2021, La Ciotat.

Un gîte inouï réservé pour vous dans un jardin du cœur de ville, avec beaucoup d’attraits, dont une piscine intérieure chauffée, salle de cinéma et…vous serez surpris(e) !



Repos détente corporelle et mentale, reconnexion à votre vitalité originelle et découvertes enrichissantes !



Un programme spécifique et unique :



Chaque intervenant vous fera découvrir le meilleur de sa pratique soit une douzaine dans la semaine! Avec Roseline comprenez comment votre carte du ciel vous accompagne depuis la naissance et Laurence vous guidera au travers d’exercices collectifs vers la conscience cellulaire. Un bien grand mot qui mérite qu’on l’expérimente ! De nombreuses réponses apparaitront en se détachant des croyances limitantes pour atteindre, peut-être, un moment magique et intime de partage vibratoire, la reconnaissance du Talent de chacun ! Nadine vous fera vivre sa danse de la joie et Géraldine apaisera votre souffle. Des séances de yoga et initiation à l’auto-massage complèteront ce bien-être (Sylvie, Nathalie, Valentine). Pour la forme au pays, Sébastien vous emmènera en randonnée et Christiane en balade dans les ruelles de notre petit port chargé d’histoires. Vous pourrez également vous initier à un peu de cuisine et au chant ! Enfin, quelques photos d’art vous seront proposées et aussi des soirées..



Réservez vite votre place (limitées à 14 personnes) tout compris (hébergement, repas, activités, soirées).



Le prix est garanti pour une réservation avant le 31 juillet.

Ce séjour d’une semaine complète vous permettra de vous reposer et de bénéficier au maximum des compétences des intervenants pour une remise en forme au cœur de vous-mêmes dans un lieu naturel attachant, entre garrigue et méditerranée..

