@ en concert au Supersonic Records · Paris Supersonic Records Paris, 16 février 2024, Paris.

Le vendredi 16 février 2024

de 19h00 à 23h00

.Tout public. payant Billet : 13.50 EUR

@, duo de folk-pop américain, explore ses affinités pour le mélange d’éléments numériques et analogiques tout en atteignant le point idéal entre l’agréablement familier et le fraîchement innovant !

Supersonic Records présente…

@ en concert !

@

(Folk-pop – Philadelphie & Baltimore, USA)

@ (prononcé « at ») est le projet folk-pop de la chanteuse/guitariste Victoria Rose et du multi-instrumentiste Stone Filipczak, qui doivent leur lien musical à la puissance des SMS. Bien qu’ils se soient rencontrés il y a plusieurs années, ce n’est qu’au printemps 2020 qu’ils ont commencé à s’envoyer de la musique entre leurs villes respectives – Philadelphie et Baltimore.

Rose a envoyé à Filipczak un premier enregistrement de sa chanson « Star Game », en lui demandant de participer à la batterie. Elle ne s’attendait pas à ce qu’il lui renvoie : « Au début, je n’ai pas aimé. J’ai été choquée d’entendre ma musique ainsi arrangée », dit-elle. « J’ai presque voulu mettre fin à notre collaboration. Mais elle n’a pas tardé à se rendre compte du potentiel de ce qu’elle et Filipczak pouvaient créer ensemble.

La version de Filipczak de « Star Game » est devenue le deuxième titre du premier album de @, Mind Palace Music, sorti en avril 2021. Rose admet qu’elle ne pensait même pas que son coéquipier voudrait un jour travailler avec elle de manière formelle, étant donné que Filipczak a partagé l’affiche avec des artistes comme Black Pus et Guerrilla Toss. Mais avec son oreille musicale fine et inventive et le penchant de Rose pour les paroles confessionnelles et les mélodies vibrantes, @ s’est développé comme un amalgame de leurs expériences musicales uniques et de leurs forces complémentaires.

Avec une affinité pour le mélange d’éléments numériques et analogiques, @ décrit Mind Palace Music comme de l' »hyperfolk », bien que l’album ne semble jamais complaisant – atteignant le point idéal entre l’agréablement familier et le fraîchement innovant.

Le groupe se produit actuellement à quatre, adaptant ses enregistrements à un ensemble d’instruments diversifiés sur scène, dont la flûte, le sifflet en PVC et le microkorg. Les autres membres sont Nino Soberon au violoncelle, à la basse et au mélodica, et Nina Ryser à la batterie et au mélodica.

ÉCOUTER

AIMER

———————————

Vendredi 16 Février 2024

• Ouverture des portes à 19h

• Bar sur place

• Prévente à 13€ / 18€ sur place

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal

———————————

Supersonic Records

9 rue Biscornet 75012 Paris

Metro Bastille

https://supersonic-records.fr/

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/1HSwfJNH2 https://fb.me/e/1HSwfJNH2 https://link.dice.fm/Yd8dcbb78eb5

@ en concert au Supersonic Records · Paris