En compagnie du Quatuor Voce Archives nationales – Hôtel de Soubise, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 20 juillet 2021

de 20h à 21h

payant

Membres du Quatuor Voce : Sarah Dayan & Cécile Roubin, violon – Guillaume Becker, alto & Tess Joly, alto – Maxime Quennesson, violoncelle

Mozart, Canat de Chizy, Brahms

Force et maturité

Pour ce concert, nous retrouvons trois des membres du Quatuor Voce accompagnés de deux jeunes et talentueux artistes afin de former un quintette à cordes à deux altos et interpréter quelques-unes des plus belles pages composées pour cette formation.

Johannes Brahms et Wolfgang Amadeus Mozart offrent en effet pour cet ensemble des chefs-d’œuvre de dimension orchestrale, où se retrouvent à la fois la plus grande intimité et la plus grande universalité. Leur force créatrice semble s’épanouir dans cette écriture à cinq voix. Les quintettes à deux altos, K.515 de Mozart et opus 111 de Brahms, bien que séparés de cent ans et d’esthétiques évidemment bien différentes, paraissent en de nombreux points presque jumeaux, traversés tous deux par un enthousiasme profond, par la vitalité souveraine de compositeurs au faîte de leur art.

Wild, composée par Edith Canat de Chizy pour alto et violoncelle met en exergue les deux jeunes talents de cette soirée. « Conformément au titre qui signifie « sauvage » en français, l’écriture du duo est âpre et violente, les deux instruments étant souvent étroitement associés dans un même mode de jeu. Alternent ici plages immobiles et déflagrations, le mouvement étant l’élément essentiel de cette pièce », indique la compositrice.

Concerts -> Classique

Archives nationales – Hôtel de Soubise 60 rue des Francs-Bourgeois Paris 75003

11 : Rambuteau (323m) 1, 11 : Hôtel de Ville (554m) Bus n° 29, 69, 75



Contact :Jeunes Talents 0140200920 https://www.jeunes-talents.org https://www.facebook.com/Jeunes-Talents-136458583224334/ 0140200920 reservation@jeunes-talents.org

Concerts -> Classique Musique;Plein air;En famille

Date complète :

2021-07-20T20:00:00+02:00_2021-07-20T21:00:00+02:00

© ©Caroline Doutre, Maxime de Bollivier, Kevin Seddikii