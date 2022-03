En compagnie des Gorgebleues Le Collet,les Moutiers en retz Les Moutiers-en-Retz Catégories d’évènement: Les Moutiers-en-Retz

Loire-Atlantique

En compagnie des Gorgebleues Le Collet,les Moutiers en retz, 1 mai 2022, Les Moutiers-en-Retz. En compagnie des Gorgebleues

Le Collet, les Moutiers en retz, le dimanche 1 mai à 09:30 9€ adultes, 5€ adhérents d’Hirondelle et enfants de 6 à 17ans, gratuit moins de 6 ans

Venez découvrir le Gorgebleue à miroir. Petit passereau migrateur de retour de ses quartiers d’hiver, le mâle, pour séduire sa partenaire et ses admirateurs, arbore le plus beau plastron qui soit ! Le Collet,les Moutiers en retz Port du Collet Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-01T09:30:00 2022-05-01T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Les Moutiers-en-Retz, Loire-Atlantique Autres Lieu Le Collet,les Moutiers en retz Adresse Port du Collet Ville Les Moutiers-en-Retz lieuville Le Collet,les Moutiers en retz Les Moutiers-en-Retz Departement Loire-Atlantique

Le Collet,les Moutiers en retz Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-moutiers-en-retz/

En compagnie des Gorgebleues Le Collet,les Moutiers en retz 2022-05-01 was last modified: by En compagnie des Gorgebleues Le Collet,les Moutiers en retz Le Collet,les Moutiers en retz 1 mai 2022 Le Collet les Moutiers en retz Les Moutiers-en-Retz Les Moutiers-en-Retz

Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique