En compagnie des Gorgebleues 44760 Les Moutiers-en-Retz, France Pays de la Loire Les Moutiers-en-Retz, samedi 13 avril 2024.

En compagnie des Gorgebleues Hirondelle – Pays de la Loire Grandeur Nature Samedi 13 avril, 10h00 44760 Les Moutiers-en-Retz, France Pays de la Loire Inscription en ligne via notre site internet rubrique calendrier Si impossibilité nous contacter

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T10:00:00+02:00 – 2024-04-13T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-13T10:00:00+02:00 – 2024-04-13T12:00:00+02:00

« La Gorge Bleue à miroir » c’est son p’tit nom complet, un oiseau migrateur assez rare en France qui revient par chez nous à la belle saison pour se nourrir des insectes (son régime spécifique) pour le plus grand bonheur de nos yeux. Comme d’autres, cette espèce est capable d’imiter d’autres oiseaux et même certains insectes ! Son milieu favoris pour trouver un logis, un restau et faire ses petits ce sont les zones humides. Francis, ornithologue amateur vous dira tout sur cet oiseau incroyable.

44760 Les Moutiers-en-Retz, France Pays de la Loire 44760 Les Moutiers-en-Retz, France Pays de la Loire Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.associationhirondelle.fr/calendrier/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0251740262 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@associationhirondelle.fr »}]

oiseaux ornithologie