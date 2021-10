Ploëzal Ploëzal Côtes-d'Armor, Ploëzal En compagnie des créatures fantastiques de Paul Rouillac Ploëzal Ploëzal Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

2021-10-23 – 2021-10-23

Ploëzal Côtes d’Armor Ploëzal Guylaine Kasza vient conter des histoires de créatures fantastiques en écho à l’univers de Paul Rouillac. Dragons et dragonnes devraient être convoqué.e.s dans son récit. Cela tombe bien, le rendez-vous est donné au public aux pieds de la Dragonne « Équinoxe ». Il est d’ailleurs conseillé de voir l’expo avant le spectacle : l’un et l’autre se faisant écho. chateaudelarochejagu@cotesdarmor.fr +33 2 96 95 62 35 https://larochejagu.fr/ Guylaine Kasza vient conter des histoires de créatures fantastiques en écho à l’univers de Paul Rouillac. Dragons et dragonnes devraient être convoqué.e.s dans son récit. Cela tombe bien, le rendez-vous est donné au public aux pieds de la Dragonne « Équinoxe ». Il est d’ailleurs conseillé de voir l’expo avant le spectacle : l’un et l’autre se faisant écho. dernière mise à jour : 2021-10-13 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol

