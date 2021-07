Paris Archives nationales - Hôtel de Soubise Paris En compagnie de Thomas Enhco Archives nationales – Hôtel de Soubise Paris Catégorie d’évènement: Paris

En compagnie de Thomas Enhco Archives nationales – Hôtel de Soubise, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 10 juillet 2021

de 20h à 21h

payant

Thomas Enhco, piano – Quintette Aslan (Juliette Jolian, flûte traversière – Lorentz Réty, hautbois – Théo Führer, clarinette – Pauline Chacon, cor – Antoine Aboyans-Billiet, basson) Enhco, Villa-Lobos, Roussel, Gershwin Le prometteur quintette à vent Aslan se joint à Thomas Enhco pour un voyage musical inédit. Auréolé en 2020 du Grand Prix SACEM Jazz, le pianiste et compositeur insaisissable emmène les cinq jeunes Lyonnais dans son univers, les guide sur le chemin de l’improvisation jazz et se nourrit en retour de leurs timbres dans un sextuor original, commande de La Belle Saison. Dans cette création influencée par le silence forcé des confinements qui ont rythmé l’année 2020, le piano de Thomas Enhco déambule calmement au milieu de la nature luxuriante des instruments à vent. Comme pour compenser les mesures sanitaires qui nous sont désormais familières, le reste du programme multiplie les escapades et les rencontres : les cinq Aslan s’envolent pour l’Amérique du Sud de Heitor Villa-Lobos avant de retrouver le pianiste pour une étape festive dans la France d’Albert Roussel ; le périple se conclut en apothéose dans la Big Apple foisonnante de Rhapsody in Blue. Concerts -> Classique Archives nationales – Hôtel de Soubise 60 rue des Francs-Bourgeois Paris 75003

11 : Rambuteau (323m) 1, 11 : Hôtel de Ville (554m) Bus n° 29, 69, 75

Contact :Jeunes Talents 0140200920 https://www.facebook.com/Jeunes-Talents-136458583224334/ 0140200920 reservation@jeunes-talents.org Concerts -> Classique Musique;Plein air;En famille

Date complète :

2021-07-10T20:00:00+02:00_2021-07-10T21:00:00+02:00

©Patrick Imbert – La Belle Saison

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Archives nationales - Hôtel de Soubise Adresse 60 rue des Francs-Bourgeois Ville Paris lieuville Archives nationales - Hôtel de Soubise Paris