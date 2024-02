En compagnie de Ronce Le Barp, samedi 24 février 2024.

À la rencontre de Ronce et de ses multiples possibilités qu’elle offre pour toutes celleux qui osent s’approcher.

Dans un contexte où une pression est installée sur chaque Être Vivant, l’usage de la ronce dans sa totalité pour la vannerie et dans d’autres arts sera exploré au cours de la journée.

La matinée sera consacrée à aller saluer Ronce, l’observer et s’offrir du temps à la comprendre, à travers de la cueillette et la préparation de ses tiges retombantes et lignifiées (préparation de brins et d’éclisses).

L’après-midi, Ronce sera célébrée dans le tressage qui vous sera soufflé en sa présence.

Grignotage et boisson végétales à disposition, déjeuner tiré de votre panier

7 places, ouvertes à toutes et à tous, débutant·e·s ou expérimenté·e·s EUR.

Début : 2024-02-24 10:00:00

fin : 2024-02-24 17:00:00

Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine

