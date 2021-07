En compagnie de Romain Leleu Archives nationales – Hôtel de Soubise, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 18 juillet 2021

de 19h à 20h

payant

Romain Leleu, trompette – Orlando Bass, piano

Ibert, Enesco, Robin, Fauré, Goubaïdoulina, Charlier, de Falla, Shchedrin, Bass, Piazzolla, Gershwin

Echos impressionnistes

Ce programme permet aux deux artistes de dévoiler toute leur sensibilité, de déployer leur vaste palette sonore toute en subtilité au service de grands compositeurs français, russes ou encore sud-américains dans une explosion de couleurs. Ainsi, l’une des plus belles œuvres originales pour trompette et piano sera proposée, Légende de Georges Enesco, écrite en 1906 à Paris, à la demande du Conservatoire de Paris. Un joyau du répertoire, aussi tendre que déchirant, pierre angulaire de ce programme. Ce concert est aussi l’occasion de découvrir l’Impromptu de Jacques Ibert, une originale pièce de genre, mais également le Solo de concours de Théo Charlier, trompettiste et compositeur belge de la fin du XIXe siècle, dont le titre académique n’évoque pas le romantisme et l’expressivité de la pièce, inspirée du style de Camille Saint-Saëns. Un clin d’œil est fait à la compositrice Sofia Goubaïdoulina, dont la dramatique et mystérieuse Romance sans Paroles se trouve être son unique (courte) pièce pour trompette. La musique d’aujourd’hui, expressive et colorée sera également donnée à entendre avec Le Chant de l’Âme de Jean-Baptiste Robin. Enfin, la dernière partie du programme fait la part belle à Astor Piazzolla et George Gershwin, clôturant ces échos impressionnistes vers le Nouveau Monde.

Archives nationales – Hôtel de Soubise 60 rue des Francs-Bourgeois Paris 75003

