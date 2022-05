En compagnie de L’Attraction céleste Saint-Junien Saint-Junien, 27 mai 2022, Saint-JunienSaint-Junien.

A 19h. Tout public. Accès libre avec réservation. Durée : 50 minutes

Aussi tendres que punks

L’Attraction céleste est venue, il y a quelques années à La Mégisserie, sous une yourte installée dans le théâtre avec un spectacle rempli de tendresse et d’un peu de maladresse. Un spectacle marquant. Depuis, cette compagnie a créé plusieurs spectacles pleins de poésie, de rire, de surprise, des duos de clowns, des duos de comédiens, de musiciens.

Du 14 au 27 mai, c’est toute leur richesse que nous vous proposons de découvrir. Ils vont venir près de chez vous, dans les villages, médiathèques, écoles, maisons de retraite, pour jouer, rire, pleurer avec vous. Vous pourrez même les rencontrer sur le marché de Saint-Junien et les croiser à la Faites des livres !

Enfin, les 1er et 2 juin, vous pourrez les découvrir à La Mégisserie, à travers leur spectacle L’Empreinte, dans une bulle plus intime, pleine de tendresse. Après plus de dix ans à faire vivre leurs personnages de clowns Bibeu et Humphrey, Servane Guittier et Antoine Manceau poseront leurs nez rouges pour visiter de nouveaux modes de jeux, poursuivre l’aventure de la piste avec de nouveaux personnages, mais toujours pourvus de leurs instruments de musique.

