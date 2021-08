En chemin pour Compostelle avec Patrick DESBOIS Salies-de-Béarn, 20 août 2021, Salies-de-Béarn.

En chemin pour Compostelle avec Patrick DESBOIS 2021-08-20 18:30:00 – 2021-08-20 Le Moment Librairie 3 place du Bayaà

Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Une envie de se lancer sur les chemins de Compostelle ? La librairie vous propose de venir à la rencontre de Patrick Desbois qui, avec ses deux camarades, Jean-Marie Borgraeve et Jean Irubetagoyena, et l’aide de Sylvie Sorbé, ont compilé leurs souvenirs dans le livre « Compostelle, trois voix » publié chez L’Harmattan.

Patirck Desbois se fera un plaisir d’échanger avec vous sur les bons et mauvais plans, sur les ressentis et les pressentis. Parce que soyons clairs : tout est bien une histoire de sac à dos non ?

+33 9 86 33 55 31

©Le Moment Librairie

